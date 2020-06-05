Кубок Англии возобновится матчем МЮ

Новости спорта:Финал турнира пройдет 1 августа.

Футбольная ассоциация Англии (FA) определилась с календарем матчей 1/4 финала национального кубка.

27 июня выход в полуфинал турнира оспорят Норвич и Манчестер Юнайтед, остальные три матча пройдут 28 июня.

суббота, 27 июня

воскресенье, 28 июня

Полуфиналы Кубка Англии запланированы на 11 и 12 июля, финал турнира состоится 1 августа на Уэмбли. В прошлом году Кубок Англии выиграл Манчестер Сити, разгромивший в финальном матче Уотфорд (6:0).

Английская Премьер-лига возобновится после трехмесячной паузы матчами Манчестер Сити — Арсенал и Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 17 июня.