Малиновский потренировался отдельно от команды

Новости спорта:Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский сегодня тренировался индивидуально по причине мышечного дискомфорта.

Как сообщает портал Calcio Atalanta, украинец испытывает проблемы с приводящей мышцей, однако клубные медики не зафиксировали ничего серьезного.

Решение о возвращении Малиновского в общую группу для участия в завтрашней тренировке будет принято позднее.

В нынешнем сезоне, дебютном в Италии, Малиновский сыграл в 31 матче за Аталанту, записав на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Чемпионат Италии возобновится для Аталанты 21 июня перенесенным матчем 25-го тура против Сассуоло. Сейчас команда Джан Пьеро Гасперини занимает четвертое место в Серии А.