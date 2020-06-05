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Звезда Реала застраховал свою ногу на сумму более €100 миллионов

Звезда Реала застраховал свою ногу на сумму более €100 миллионов
17:22 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Гарет Бэйл решил застраховать ногу, которая его "кормит".

Как известно, ноги кормят не только волка, но и футболиста. Потому с ними нужно быть очень аккуратным. Особенно, если сам "инструмент" весьма хрупкий.

Потому Гарет Бэйл решил застраховать свою левую ногу от повреждений. Это он подтвердил на шоу Эрика Ланга.

В букмекерской конторе William Hill подсчитали, что валлиец застраховал свою конечность на почти 100 миллионов фунтов. По их же информации, теперь левая нога форварда "Рела" стоит столько же, сколько улыбка актрисы Джулии Робертс и пятая точка певицы Кайли Миноуг.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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