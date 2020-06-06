Лунину на заметку: Люка Зидан близок к уходу из Реала

Новости спорта:Минус конкурент для Лунина.

Вратарь Реала Люка Зидан с большой долей вероятности покинет Мадрид этим летом.

Нынешний сезон 22-летний голкипер проводит на правах аренды в Расинге, но уже в скором времени он может перебраться на полноценной основе в Монпелье.

Контракт Зидана-младшего с Реалом рассчитан до 30 июня, после чего француз станет свободным агентом.

В составе Расинга Люка провел 29 матчей, пропустив 37 мячей.

В скором времени вернуться в Реал должен Андрей Лунин. Аренда украинского голкипера с Авьедо рассчитана до конца нынешнего сезона, после чего он должен стать сменщиком основного вратаря Реала Тибо Куртуа.