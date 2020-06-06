Скандальный Балотелли остался без клуба

Нападающий Марио Балотелли больше не является игроком Брешии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter аккаунте.
По его информации, владелец клуба Массимо Челлино в письме оповестил форварда о том, что его соглашение с клубом расторгнуто.
Стоит отметить, что Марио отказался посещать тренировки команды, когда та уже вышла из карантина. Это вызвало гнев у боссов и тренеров клуба.
В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 19 поединков в футболке "ласточек", отличившись пятью голами.