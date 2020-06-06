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Вербич рассказал о давлении на Динамо

Вербич рассказал о давлении на Динамо
15:31 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Полузащитник Беньямин Вербич высказался о борьбе за второе место в УПЛ.

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал борьбу команды за второе место в УПЛ.

"На "Динамо" всегда было большое давление. Сейчас, я думаю, самое большое в этом сезоне. Каждый следующий матч будет для нас, как финал. Будем играть и стараться, чтобы выигрывать в каждой встрече. В наших головах только следующий матч".

Следующий матч "Динамо" сыграет против "Александрии" 7-го июня в 25-м туре УПЛ. Матч начнется в 17:00.

В случае победы, "Александрия" догонит "Динамо" по очкам в таблице чемпионата Украины.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Беньямин Вербич.
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