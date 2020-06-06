Звезда Байера Хаверц пропускает матч с Баварией из-за травмы

Новости спорта:Капитан Байера забил 15 голов в нынешнем сезоне.

Полузащитник Байера Кай Хаверц пропускает сегодняшний матч с Баварией из-за мышечных проблем. Сроки восстановления лидера Фармацевтов не приводятся.

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц забил 15 голов и отдал 8 результативных передач в 38 матчах за Байер во всех турнирах.

В последнее время к молодому немцу приписывают активный интерес со стороны Реала, Манчестер Юнайтед и той же Баварии.

Центральный матч 30-го тура Бундеслиги начался в 16:30, команда Петера Боса уже выигрывает 1:0. В случае победы над лидером чемпионата Байер поднимется в зону Лиги чемпионов.