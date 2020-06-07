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Тиагу Силва попал в зону интересов Эвертона

Тиагу Силва попал в зону интересов Эвертона
02:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Защитник ПСЖ может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Будущее Тиаго Силвы до сих пор не определенно, сообщает Footmercato.

По информации источника, интерес к центрбеку проявляет Эвертон. Инициатива исходит от Карло Анчелотти, который знаком с возможностями бразильца.

Контракт Тиаго Силвы с ПСЖ завершается этим летом, поэтому он может стать свободным агентом. Стороны ведут переговоры, но главная сложность в том, что 35-летний футболист получает 14 миллионов евро за сезон и должен существенно понизить свои финансовые аппетиты.

В текущем сезоне защитник провел 30 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и одним ассистом.

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ПСЖ, Тиаго Силва, Трансфер, АПЛ, Эвертон.
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