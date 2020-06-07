У Гарета Бэйла переутомление от тренировок Реала

Новости спорта:Также не играл Мариано Диас.

Валлийский вингер Реала Гарет Бэйл пропустил двустороннюю игру мадридцев из-за переутомления. Тренер команды Зинедин Зидан предоставил ему отдых.

Также в качестве меры предосторожности двусторонку Реала пропустил нападающий Мариано Диас.

Проблемы с физическим состоянием у Бэйла могут повлиять на его место в старте команды во время первой игры Реала после возобновления сезона — 14 июня против Эйбара.

30-летний Бэйл в нынешнем сезоне провел за мадридцев 18 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Реал находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселоны на 2 очка.