Мората близок к возвращению в Серию А

Новости спорта:Альваро Мората может вернуться в Серию А

Миланский «Интер» проявляет интерес к форварду «Челси» Альваро Морате, который последние полтора года проводит в аренде в «Атлетико» Мадрид. Летом «Матрасники» выкупят форварда за 56 миллионов евро.

«Интер» уже начал переговоры с руководством «Атлетико» по поводу возможного трансфера Мораты. Наставник «Интера» Антонио Конте ранее уже работал с Моратой в «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 3 ассиста в 32 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

В 2014-2016 Мората уже выступал в Серии А в составе «Ювентуса».