Стартовал процесс отстранения Манчестер Сити от Лиги чемпионов

Новости спорта:Манчестерский клуб обвиняют в нарушении финансового Fair Play.

В середине февраля 2020 года УЕФА отстранил Манчестер Сити от Лиги чемпионов на сезон-2020/21 и сезон-2021/22 за нарушение финансового Fair Play.

По информации британского издания Financial Times, процесс отстранения клуба из еврокубка уже стартовал.

Манчестер Сити уже подал апелляцию в CAS, однако там не ожидают принятия решения в ближайшее время.

Возможно, вердикт от Спортивного арбитражного суда в Лозанне придет не раньше августа.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити может запросить отсрочку дисквалификации с ЛЧ.