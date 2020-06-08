Стартовал процесс отстранения Манчестер Сити от Лиги чемпионов

В середине февраля 2020 года УЕФА отстранил Манчестер Сити от Лиги чемпионов на сезон-2020/21 и сезон-2021/22 за нарушение финансового Fair Play.
По информации британского издания Financial Times, процесс отстранения клуба из еврокубка уже стартовал.
Манчестер Сити уже подал апелляцию в CAS, однако там не ожидают принятия решения в ближайшее время.
Возможно, вердикт от Спортивного арбитражного суда в Лозанне придет не раньше августа.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити может запросить отсрочку дисквалификации с ЛЧ.