В сборной Украины появится новый тренер-иностранец

Новости спорта:Новый-тренер-иностранец будет помогать Андрею Шевченко в национальной команде.

В сборной Украины будет новый тренер.

Известный журналист Игорь Цыганык сообщил в своей программе «Цыганык Live», что иностранный специалист будет помогать главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко.

«В тренерском штабе сборной будет еще один специалист. Он будет иностранцем. Он будет помогать в аналитической работе тренерскому штабу национальной сборной».

Шевченко и весь тренерский штаб продлили контракт с УАФ на 2,5 года. Сам тренер заявлял, что у него есть незавершенные дела в команде.