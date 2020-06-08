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В сборной Украины появится новый тренер-иностранец

В сборной Украины появится новый тренер-иностранец
20:33 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Новый-тренер-иностранец будет помогать Андрею Шевченко в национальной команде.

В сборной Украины будет новый тренер.

Известный журналист Игорь Цыганык сообщил в своей программе «Цыганык Live», что иностранный специалист будет помогать главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко.

«В тренерском штабе сборной будет еще один специалист. Он будет иностранцем. Он будет помогать в аналитической работе тренерскому штабу национальной сборной».

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Шевченко и весь тренерский штаб продлили контракт с УАФ на 2,5 года. Сам тренер заявлял, что у него есть незавершенные дела в команде.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола.
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