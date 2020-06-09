Клуб Ярмоленко оставил полузащитника Соучека

Новости спорта:Чех перебрался в Лондон из Славии в январе.

Вест Хэм до конца сезона продлил аренду полузащитника Томаша Соучека. Срок прежнего соглашения заканчивался 30 июня.

Чех перебрался в Лондон из Славии в январе. В составе Молотобойцев Соучек сыграл 3 матча, не отметившись какими-либо результативными действиями.

Чемпионат Англии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. Вест Хэм, в составе которого выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, занимает 16-е место в Премьер-лиге после 29 туров.

В первом матче после возобновления сезона Молотобойцы сыграют с Вулверхэмптоном 20 июня.