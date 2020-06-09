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Ярмоленко сыграл в тренировочном матче Вест Хэма

Ярмоленко сыграл в тренировочном матче Вест Хэма
10:39 Сегодня Телеграф ФК Вест Хэм Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский легионер лондонского клуба готов вернуться в основу команды.

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в тренировочном матче на домашней арене «молотобойцев» – «Олимпийском стадионе» в Лондоне.

Это уже второй подобный поединок, который проводит главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес. В минувшие выходные на этом самом стадионе команда сыграла двусторонний матч, который длился 60 минут.

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Напомним, что первый поединок после возобновления сезона 2019/2020 в АПЛ команда Ярмоленко проведет 20 июня. В этот день в гости к «Вест Хэма» пожалует «Вулверхэмптон».

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Новости спорта, Андрей Ярмоленко.
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