Ярмоленко сыграл в тренировочном матче Вест Хэма

Новости спорта:Украинский легионер лондонского клуба готов вернуться в основу команды.

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в тренировочном матче на домашней арене «молотобойцев» – «Олимпийском стадионе» в Лондоне.

Это уже второй подобный поединок, который проводит главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес. В минувшие выходные на этом самом стадионе команда сыграла двусторонний матч, который длился 60 минут.

Напомним, что первый поединок после возобновления сезона 2019/2020 в АПЛ команда Ярмоленко проведет 20 июня. В этот день в гости к «Вест Хэма» пожалует «Вулверхэмптон».