Финты Роналду не повлияли на Кафу (Видео)

Новости спорта:Финты португальца не действовали на легендарного правого защитника «Милана».

В сезоне 2004/05 «Милан» и «Манчестер Юнайтед» встретились на стадии 1/8 финала. Итальянский клуб выиграл оба матча с минимальным счетом и дошел тогда до знаменитого финала в Стамбуле.

Но встреча на стадии 1/8 запомнилась противостоянием «старой школы» против будущей звезды мирового футбола Криштиану Роналду.

К примеру, в одном из моментов легендарный бразилец Кафу не купился на финты португальца, жестко поставил ногу и легко отобрал у Роналду мяч на своей половине поля.