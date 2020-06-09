Финты Роналду не повлияли на Кафу (Видео)

В сезоне 2004/05 «Милан» и «Манчестер Юнайтед» встретились на стадии 1/8 финала. Итальянский клуб выиграл оба матча с минимальным счетом и дошел тогда до знаменитого финала в Стамбуле.
Но встреча на стадии 1/8 запомнилась противостоянием «старой школы» против будущей звезды мирового футбола Криштиану Роналду.
Кафу Криштиану Роналду в 2005-м...#ЛигаЧемпионов | @officialcafu pic.twitter.com/q8qgh04NQ8
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 8, 2020
К примеру, в одном из моментов легендарный бразилец Кафу не купился на финты португальца, жестко поставил ногу и легко отобрал у Роналду мяч на своей половине поля.