Скандального Балотелли не пустили на базу Брешии

Новости спорта:Марио Балотелли вынужден был покинуть базу.

Брешия расторгла контракт с Марио Балотелли, о чем уведомила футболиста в письме.

Во вторник, 9 мая, Балотелли приехал на тренировочную базу клуба вместе с другом, но охрана не пустила его на территорию. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, футболист провел несколько эмоциональных телефонных разговоров и покинул базу. Собравшимся журналистам Балотелли сказал: "Теперь можете писать, что я не тренируюсь".

Отметим, что итальянец отказался посещать тренировки клуба после выхода с карантина, вызванного пандемией коронавируса. Это и стало причиной расторжения контракта.