Зинченко вошел в исполком УАФ

Новости спорта:В Львове прошел XXIII конгресс Украинской асциации футбола.

На XXIII конгрессе Украинской асциации футбола, который проходил во Львове, внесены изменения в состав руководящих органов ассоциации.

Так, на должности первых вице-президент ассоциации были выбраны Алан Плиев и Анатолий Демьяненко, сообщает пресс-служба УАФ.

Вице-президентами УАФ стали Александр Шевченко и Юрий Записоцкий, который будет занимать две должности - вице-президента и генерального секретаря.

В исполком ассоциации вошли Виктор Межейко, Евгений Дикий, Александр Зинченко, Тарас Герула и Василий Заторский.