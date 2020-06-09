Стерлинг привел пример расизма в футболе

Новости спорта:Рахим Стерлинг высказался на тему расизма в футболе.

Хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг на фоне акций Black Lives Matter уверен, что расизм присутствует в том числе в футболе.

Игрок привел пример четырех тренеров, которые одновременно получили лицензии, но работают только двое из них.

«Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул почти одновременно получили возможность тренировать. И двое из них, темнокожие, пока не имеют правильных шансов работать. Я говорю о таких изменениях. Нужно, чтобы равные возможности были у всех. Не только у темнокожих наставников, а у людей всех рас и национальностей».

«В АПЛ около 500 игроков, треть из них - темнокожие, однако нас никто не представляет в футбольной власти или в тренерских штабах. Не так много темнокожих там», - считает Стерлинг.

Джеррард тренирует «Рейнджерс», а Лэмпард - «Челси».