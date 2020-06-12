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Фернандеш считает, что Манчестер Юнайтед сделает все, чтобы хорошо закончить сезон

Фернандеш считает, что Манчестер Юнайтед сделает все, чтобы хорошо закончить сезон
01:59 Сегодня Телеграф football.ua
Хавбек высказался об ожиданиях перед рестартом сезона.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился своими ожиданиями перед возобновлением английской Премьер-лиги.

"Я с нетерпением жду возобновления сезона, чтобы мы могли закончить то, что начали".

"Возможно, дела идут лучше, чем мы ожидали. Я думаю, что это очень важно, и первая игра для нас после рестарта — это хорошая возможность удачно начать. Мы собираемся сделать все возможное, чтобы удачно завершить сезон", — сказал Фернандеш официальному сайту Юнайтед.

Ранее португальский футболист заявил, что перешел в стан "манкунианцев", потому что считает их лучшим клубом в Англии.

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Футбол, Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайте.
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