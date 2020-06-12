Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ

Молодой футболист Ибрагим Каргбо получил в киевском клубе №33.

20-летний бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо заявлен за "Динамо" на чемпионат Украины.

Футболист присоединился к команде Алексея Михайличенко в начале декабря 2019-го года, работал с командой на зимних сборах и принимал участие в контрольных поединках за "бело-синих".

За "Динамо" Каргбо заявлен под №33.

Напомним, исполком УАФ поддержал решения клубов ПФЛ, принятых на внеочередной конференции в четверг, 11 июня. Представители клубов проголосовали за возобновление сезона в Первой лиге и досрочное завершение сезона во Второй.