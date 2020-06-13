Бундеслига: погромы от Вердера и Айнтрахта

В рамках очередного игрового дня немецкого первенства Айнтрахт разгромил Герту, Унион Берлин вырвал победу у Кельна, а Вердер не заметил Падерборн.
Герта – Айнтрахт 1:4
Голы: Пьонтек, 24 – Дост, 51, Андре Силва, 62, 86, Ндика, 68
Герта: Ярстейн, Пекарик, Торунарига, Платтенхардт, Боята, Груйич, Майер (Эссвайн, 55), Шелбред (Самарджич, 34; Клюнтер, 55), Дарида, Пьонтек (Матеус Кунья, 75), Ибишевич (Штарк, 46)
Айнтрахт: Трапп, да Кошта (Чендлер, 87), Абраам, Ндика, Хасебе, Костич, Кор (Ильзанкер, 79), Соу (Гачинович, 87), Торро (Андре Силва, 46), Камада, Дост (де Гузман, 75)
Предупреждения: Боята, Костич, Платтенхардт, Ильзанкер
Удален: Боята, 45.
Кельн – Унион Берлин 1:2
Голы: Кордоба, 90+1 – Фридрих, 39, Гентнер, 67
Кельн: Хорн, Чихос, Шмитц (Ляйстнер, 46), Эхизибуэ (Шиндлер, 63), Хектор, Схири (Хегер, 84), Кайнц (Реджбечай, 70), Дрекслер (Модест, 46), Борнаув, Кордоба, Ут
Унион Берлин: Гикевич, Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель (Хюбнер, 70), Премель, Гентнер, Малли (Кроос, 63), Бюльтер, Андерссон (Уджа, 63), Ингвартсен (Меес, 89).
Предупреждения: Хектор, Схири, Ляйстнер.
Падерборн – Вердер 1:5
Голы: Сабири, 66 – Классен, 20, 39, Осако, 34, Эггештайн, 59, Фюллькруг, 90+2
Падерборн: Цингерле, Румпф, Янс (Риттер, 46), Штродик, Коллинз, Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн, 73), Гьясула (Прегер, 64), Эванс (Сабири, 64), Србены (Цолински, 46), Михель
Вердер: Павленка, Аугустинссон (Фридль, 77), Велькович, Фогт, Гебре Селассие, Эггештайн, Рашица (Баргфреде, 59), Классен (Гросс, 87), Мойсандер, Сарджент (Зельке, 77), Осако (Фюллькруг, 77)
Предупреждения: Аугустинссон, Гьясула, Янс, Классен, Михель, Цолински, Фюллькруг, Риттер, Сабири.