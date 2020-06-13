Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене

Бундеслига: погромы от Вердера и Айнтрахта

Бундеслига: погромы от Вердера и Айнтрахта
19:16 Сегодня Телеграф isport.ua
Завершились еще несколько поединков 28-го тура чемпионата Германии.

В рамках очередного игрового дня немецкого первенства Айнтрахт разгромил Герту, Унион Берлин вырвал победу у Кельна, а Вердер не заметил Падерборн.

Герта – Айнтрахт 1:4

Голы: Пьонтек, 24 – Дост, 51, Андре Силва, 62, 86, Ндика, 68

Герта: Ярстейн, Пекарик, Торунарига, Платтенхардт, Боята, Груйич, Майер (Эссвайн, 55), Шелбред (Самарджич, 34; Клюнтер, 55), Дарида, Пьонтек (Матеус Кунья, 75), Ибишевич (Штарк, 46)

Айнтрахт: Трапп, да Кошта (Чендлер, 87), Абраам, Ндика, Хасебе, Костич, Кор (Ильзанкер, 79), Соу (Гачинович, 87), Торро (Андре Силва, 46), Камада, Дост (де Гузман, 75)

Предупреждения: Боята, Костич, Платтенхардт, Ильзанкер

Удален: Боята, 45. 

Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ

Кельн – Унион Берлин 1:2

Голы: Кордоба, 90+1 – Фридрих, 39, Гентнер, 67

Кельн: Хорн, Чихос, Шмитц (Ляйстнер, 46), Эхизибуэ (Шиндлер, 63), Хектор, Схири (Хегер, 84), Кайнц (Реджбечай, 70), Дрекслер (Модест, 46), Борнаув, Кордоба, Ут

Унион Берлин: Гикевич, Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель (Хюбнер, 70), Премель, Гентнер, Малли (Кроос, 63), Бюльтер, Андерссон (Уджа, 63), Ингвартсен (Меес, 89).

Предупреждения: Хектор, Схири, Ляйстнер. 

Холанд на 95-й минуте принес победу Боруссии Д в матче с Фортуной

Падерборн – Вердер 1:5

Голы: Сабири, 66 – Классен, 20, 39, Осако, 34, Эггештайн, 59, Фюллькруг, 90+2

Падерборн: Цингерле, Румпф, Янс (Риттер, 46), Штродик, Коллинз, Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн, 73), Гьясула (Прегер, 64), Эванс (Сабири, 64), Србены (Цолински, 46), Михель

Вердер: Павленка, Аугустинссон (Фридль, 77), Велькович, Фогт, Гебре Селассие, Эггештайн, Рашица (Баргфреде, 59), Классен (Гросс, 87), Мойсандер, Сарджент (Зельке, 77), Осако (Фюллькруг, 77)

Предупреждения: Аугустинссон, Гьясула, Янс, Классен, Михель, Цолински, Фюллькруг, Риттер, Сабири.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, ФК Вердер, Футбол, ФК Кельн, ФК Айнтрахт, ФК Герта, ФК Унион Берлин, ФК Падерборн.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)
02 "Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо
03 Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
04 Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ
05 Ювентус - Милан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь