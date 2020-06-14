Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Кровь, боль, нокауты: все результаты UFC Fight Night 172
Кровь, боль, нокауты: все результаты UFC Fight Night 172
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене

Возвращения Хачериди, голевая Нойка: Динамо-Брест обыграл Торпедо

Возвращения Хачериди, голевая Нойка: Динамо-Брест обыграл Торпедо
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Динамо-Брест убедительно победило Торпедо.

В рамках очередного тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на выезде переиграло Торпедо из Жодино со счетом 0:2.

За гостей сыграли три украинца. Александр Нойок сумел сделать результативную передачу и провел все 90 минут.

Центральный защитник Евгений Хачериди провел полный первый тайм, однако после перерыва ушел с поля. Артем Милевский же сыграл 84 минуты, но не смог помочь команде голами или ассистами.

Таким образом, "динамовцы" оформили еще одну победу и поднялись на третью строчку.

Торпедо - Динамо 0:2

Голы: 0:1 – 26 Лаптев, 0:2 – 28 Кисляк.

Торпедо-БелАЗ: Козлов, Бордачев, Щербо, Устинов, Яшин, Липе, Премудров, Павлюковец (Юсов, 70), Хачатурян, Капленко (Николаевич, 46), Горбачик (Левицкий, 78).

Динамо Брест: Павлюченко, Хачериди (Павловец, 46), Печенин, Кики, Быков, Юзепчук, Кисляк, Милевский (Садовский, 84), Нойок, Гордейчук, Лаптев (Веретило, 71).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Динамо (Брест).

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
02 Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
03 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
04 Цыганков вернулся: Виктор забил шикарный гол Заре со штрафного (Видео)
05 Пробили щиток: Капитан Динамо Сидорчук покинул поле на руках партнеров (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь