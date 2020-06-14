Возвращения Хачериди, голевая Нойка: Динамо-Брест обыграл Торпедо

Динамо-Брест убедительно победило Торпедо.

В рамках очередного тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на выезде переиграло Торпедо из Жодино со счетом 0:2.

За гостей сыграли три украинца. Александр Нойок сумел сделать результативную передачу и провел все 90 минут.

Центральный защитник Евгений Хачериди провел полный первый тайм, однако после перерыва ушел с поля. Артем Милевский же сыграл 84 минуты, но не смог помочь команде голами или ассистами.

Таким образом, "динамовцы" оформили еще одну победу и поднялись на третью строчку.

Торпедо - Динамо 0:2

Голы: 0:1 – 26 Лаптев, 0:2 – 28 Кисляк.

Торпедо-БелАЗ: Козлов, Бордачев, Щербо, Устинов, Яшин, Липе, Премудров, Павлюковец (Юсов, 70), Хачатурян, Капленко (Николаевич, 46), Горбачик (Левицкий, 78).

Динамо Брест: Павлюченко, Хачериди (Павловец, 46), Печенин, Кики, Быков, Юзепчук, Кисляк, Милевский (Садовский, 84), Нойок, Гордейчук, Лаптев (Веретило, 71).