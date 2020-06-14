Когда Сидорчук вернется на футбольное поле

Стало известно, сколько Динамо придется играть без Сергея Сидорчука

Капитан киевского Сергей Сидорчук выбыл из игру минимум на две недели после повреждения, полученного в матче с Зарей.

Как сообщает Динамо Киев от Шурика, в результате обследования было установлено, что ни кости, ни связки у Сидорчука не повреждены.

По прибытию в Киев из Запорожья игроку были наложены швы. К тренировкам он сможет вернуться ориентировочно через две недели.

Напомним, в концовке встречи Зари с Динамо игрок луганчан Ловро Цвек пошел в брутальный подкат против капитана Динамо и даже пробил ему щиток. Цвек получил за свой фол красную карточку, а Сидорчука с поля пришлось вынести партнерам.