Ребров может взять еще одного украинца в команду

Ребров заинтересован в переходе Шведа в "Ференцварош".

Главный тренер "Ференцварош" Сергей Ребров хочет видеть в своей команде украинского хавбека шотландского "Селтика" Марьяна Шведа.

Однако такой трансфер может состояться лишь при условии, что украинский тренер останется в венгерском футбольном клубе, сообщили во время шоу "ТаТоТаке" в YouTube.

Кроме того, по Шведу есть конкретные предложения из высших футбольных дивизионов Бельгии и Германии. Бельгийский вариант считается самым вероятным, но вопрос перехода в ближайшее время не решится, поскольку не во всех странах завершились чемпионаты.

Сам футболист давно находится во Львове и тренируется индивидуально.