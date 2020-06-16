Самый быстрый футболист Бундеслиги может стать напарником Зинченко

Манчестер Сити проявляет интерес к игроку.

Защитник мадридского Реала, ныне выступающий за дортмундскую Боруссию на правах аренды, Ашраф Хакими может перебраться в Манчестер Сити.

По информации испанского издания AS, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере игрока.

Стоит отметить, Ашраф может продлить контракт с мадридским клубом. Новое соглашение должно быть рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Хакими провел 29 матчей за "шмелей", в которых забил пять голов и отдать десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Санчо готов вернуться в Манчестер Сити.