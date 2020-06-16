Самый быстрый футболист Бундеслиги может стать напарником Зинченко

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Обновлено 09:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Манчестер Сити проявляет интерес к игроку.

Защитник мадридского Реала, ныне выступающий за дортмундскую Боруссию на правах аренды, Ашраф Хакими может перебраться в Манчестер Сити.

По информации испанского издания AS, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере игрока.

Стоит отметить, Ашраф может продлить контракт с мадридским клубом. Новое соглашение должно быть рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Хакими провел 29 матчей за "шмелей", в которых забил пять голов и отдать десять результативных передач.

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Ранее сообщалось, что Санчо готов вернуться в Манчестер Сити.

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ФК Манчестер Сити, Ашраф Хакими.

Автор:

Телеграф
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