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Морозюк может сменить клуб в Турции

Морозюк может сменить клуб в Турции
09:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Футболист может перебраться в турецкий гранд.

Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк заинтересовал Фенербахче. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, клубы начали процесс переговоров, да и сам Морозюк не против сменить команду.

Для футболиста важным является то, что "канарейки" базируются в Стамбуле.

Стоит отметить, что летом клуб покинет основной правый защитник Маурисио Исла.

В текущем сезоне на счету Морозюка 23 матча за Ризеспор, в которых он забил один гол и сделал один голевой пас.

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Ранее сообщалось, что Фенербахче может оформить трансфер Ярмоленко.

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ФК Фенербахче, Николай Морозюк.

Автор:

Телеграф
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