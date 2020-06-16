Морозюк может сменить клуб в Турции

Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк заинтересовал Фенербахче. Об этом сообщает Fotospor.
По информации источника, клубы начали процесс переговоров, да и сам Морозюк не против сменить команду.
Для футболиста важным является то, что "канарейки" базируются в Стамбуле.
Стоит отметить, что летом клуб покинет основной правый защитник Маурисио Исла.
В текущем сезоне на счету Морозюка 23 матча за Ризеспор, в которых он забил один гол и сделал один голевой пас.
Ранее сообщалось, что Фенербахче может оформить трансфер Ярмоленко.