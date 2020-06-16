Гусев не винит Кашшаи в памятном матче Украина - Англия

Экс-игрок сборной Украины поделился воспоминаниями о Евро-2012.

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Гусев поделился воспоминаниями о Евро-2012.

«Мы, конечно, смотрели матч Англии с Францией (1:1) и видели, как британцы не без труда сломили сопротивление Швеции (3:2). С ними можно было играть на победу, а другой результат нас не устраивал — только три очка могли вывести Украину из группы. В команде спокойно отреагировали на поражение от французов, не было никаких разборок, никто не искал крайних. Перед третьим матчем Олег Блохин сделал, кажется, четыре перестановки в составе, и мы хорошо провели эту игру. Превзошли соперника практически по всем показателям, нанесли почти два десятка ударов по воротам. Но пропустили этот нелепый мяч от Уэйна Руни. Потом отыгрались, и этот гол Марко Девича мог стать переломным, но его не засчитали. Я был рядом с эпизодом, ближе всех, но не видел, пересек ли мяч линию — не мог этого увидеть и венгерский арбитр Виктор Кашшаи.

Не понимаю, почему на него все набросились? Причем тут он? Там главный «герой» — тот человек, который стоял возле штанги. Вот он — все видел. Но промолчал. В итоге — 0:1», — отметил Гусев.