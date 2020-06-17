Игрок Баварии побил "скоростной" рекорд Бундеслиги

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис установил новый рекорд скорости немецкой Бундеслиги.

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис установил новый рекорд скорости немецкой Бундеслиги.

19-летний игрок в матче 32-го тура против «Вердера» (1:0) разогнался до 36,51 км/ч и стал самым быстрым игроком в истории чемпионата с момента внедрения технологии определения скорости. Посмотреть обзор матча Вердер - Бавария можно у нас на сайте.

Канадец превзошел достижение защитника «Боруссии» Ашрафа Хакими, который в декабре прошлого года разогнался до 36,2 км/ч.

Дэвис в нынешнем сезоне провел в Бундеслиге 28 матчей, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.