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Скрипник не считает игру против Десны решающей

Скрипник не считает игру против Десны решающей
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф ФК Заря
Наставник «Зари» поделился ожиданиями от очередного поединка УПЛ.

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник ответил на вопросы в преддверии игры чемпионата Украины с «Десной».

- В рамках подготовки к матчу с «Десной» команда тренируется на базе. Погодные условия сейчас по-настоящему летние. То 30-градусная жара, то грозы.

- Тридцать градусов не каждый ведь день. Тренируемся мы согласно графику. Все переносят тренировочный процесс нормально. То, что такая погода, это закономерно, так как сейчас лето. В принципе, при такой погоде тренируемся и при такой же погоде играем. Ничего необычного.

- Все ли ребята в строю?

- Помимо пропускающих из-за карточек Абу Ханны и Цвека, нет игроков, которые не примут участия в игре. Единственное то, что Казаков, Шевченко и Майборода пока что тренируются, как и прежде, по индивидуальной программе.

- Ваши ожидания от игры с «Десной»?

- Относительно «Десны» скажу, что это команда-претендент на те же места, которые хотим занять и мы. Будет очень важная игра. Как бы матч ни закончился, ни одна из команд не перестанет бороться за свои цели. Игра важная, но не решающая. Я так говорил и перед игрой с «Динамо». С учетом того, что остается еще шесть игр, очень важно сейчас набирать очки и не проигрывать.

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- Вы часто говорите, что каждая встреча — лобовая. Но эта будет суперлобовой, исходя из турнирной таблицы.

- Если смотреть на таблицу, то игра действительно очень важная. С учетом игры на выезде и проигрыша последней нашей игры, хочется не отстать, а, наоборот, пополнить запас очков. И мы этого хотим, и они этого хотят. Каждый смотрит на себя. Если бы это была последняя игра, то назвал бы тогда ее решающей. Но впереди еще весь второй круг. Игра важная, но в Запорожье, думаю, будет еще важнее, ведь будет последней в чемпионате. Еще раз отмечу, что важно набирать очки и выигрывать. А расклады из тура в тур смотрятся и корректируются.

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Виктор Скрипник, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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