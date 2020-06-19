Наполи начал переговоры о трансфере вингера киевского "Динамо"

Виктор Цыганков может перейти в итальянский "Наполи".

Агенты вингера киевского "Динамо" и сборной Украины Виктора Цыганкова начали переговоры о переходе в итальянский "Наполи", сообщает Arenanapoli.

По информации источника, агенты Томас Соломон и Марк Де Марчи, представляющие интересы футболиста, продолжат переговоры о возможном трансфере игрока при встрече в Лондоне.

Неаполитанский клуб рассматривает украинца как замену Хосе Кальехону и Ирвингу Лосано, которые вскоре могут покинуть клуб.

Примечательно, что кандидатура украинца рассматривалась "Наполи" еще год назад в качестве усиления на будущее.

Добавим, в этом сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 33 матча, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.