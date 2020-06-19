Давид Луис хочет остаться в Арсенале еще на два года

Руководство лондонского «Арсенала» предлагает бразильскому защитнику Давиду Луису продлить контракт на один год. Сам игрок требует пролонгацию соглашения сразу на два года.
Официальные лица «Арсенала» сомневаются в том, что такие запросы оправданы, учитывая ненадежную игру Луиса в этом сезоне.
При этом действующий контракт 33-летнего защитника истекает 1 июля этого года. Если стороны не договорятся о продлении, то очень скоро Давид станет свободным агентом.
Напомним, Давид Луис присоединился к «Арсеналу» летом 2019 года из «Челси» за 8 миллионов фунтов.