"Зубастик" Роналдо назвал лучших футболистов в истории

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо назвал лучших игроков в истории футбола.

"В моем рейтинге лучших футболистов всех времен будут четыре игрока. Это Пеле, Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Нет сомнений, что они - лучшие футболисты в истории", - приводит слова бразильца Goal.

Напомним, что Пеле - трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Марадона выиграл один Мундиаль со сборной Аргентины, а его соотечественник Месси завоевал серебро на ЧМ-2014 году. Роналду, к слову, является победителем Евро-2016.

Ранее бразилец предположил, что Криштиану раздражает, когда говорят, что "есть только один настоящий Роналдо".