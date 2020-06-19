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Фрэйзер больше не сыграет за Борнмут по решению тренера

Фрэйзер больше не сыграет за Борнмут по решению тренера
14:07 Сегодня Телеграф sportarena
Вингер Борнмута Райан Фрэйзер больше не сыграет за команду и покинет ее в конце июня. Об этом сообщил главный тренер Борнмута Эдди Хау.

Эдди Хау отметил, что больше не будет выпускать на поле Фрейзера, который не захотел продлевать контракт с клубом до завершения чемпионата Англии. Контракт 26-летнего Райана действует до конца июня. Райан Фрэйзер мог бы сыграть еще в двух матчах Борнмута до конца июня.

«Фрейзер уже сыграл свой последний матч за клуб. В оставшихся девяти матчах он принимать участия не будет. Мне нужны только футболисты, полностью сконцентрированные на борьбе за выживание, которая нам предстоит», — цитирует Эдди Хау Sky Sports.

Райан Фрэйзер провел 28 матчей в этом сезоне АПЛ и отметился одним голом и четырьмя ассистами.

Борнмут идет на 18-м месте в Премьер-лиге. Следующий матч Вишенки сыграют с Кристал Пэлас 20 июня.

Ранее УЕФА принял ряд решений по еврокубкам.

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Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Борнмут, Эдди Хау, Райан Фрейзер.

Автор:

Телеграф
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