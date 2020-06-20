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Сегодня Шахтер может досрочно стать чемпионом

Сегодня Шахтер может досрочно стать чемпионом
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер
В Киеве на Олимпийском "Шахтер" может досрочно стать чемпионом Украины по футболу.

Футболисты донецкого "Шахтера" в субботу, 20 июня, принимают "Александрию" в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги-2019/20.

Победа на столичном НСК "Олимпийский" досрочно обеспечит "горнякам" тринадцатое "золото" национального первенства.

Матч "Шахтер" - "Александрия" будет обслуживать Игорь Пасхал из Херсона, который начнет встречу в 19.30.

После 26-ти туров в активе "Шахтера" 68 очков. "Оранжево-черные" на 16 очков опережают ближайшего конкурента киевское "Динамо", которое свой матч проведет в понедельник, 22 июня, против ковалевского "Колоса".

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Отметим, что "Шахтер" является чемпионом Украины трех последних сезонов.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Ф Александрия.

Автор:

Телеграф
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