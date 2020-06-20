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Кристал Пэлас уверенно обыгрывает Борнмут

Кристал Пэлас уверенно обыгрывает Борнмут
23:50 Сб, 20 Июнь 2020 Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Очень продуктивный первый тайм провели хозяева, после перерыва оставалось удержать преимущество

В матче 30-го тура чемпионата Англии Кристал Пэлас на выезде уверенно обыграл Борнмут.

В первом тайме гости отличились дважды. Результативные удары на счету Луки Миливоевича и Джордана Айю. После перерыва Борнмуту не удалось отыграться. Как итог, победа Кристал Пэлас — 2:0.

Борнмут остается в зоне вылета АПЛ, уступая Вест Хэму Андрея Ярмоленко по дополнительным показателям. Кристал Пэлас поднялся на девятую позицию турнирной таблицы.

В следующем туре 24 июня Борнмут на выезде сыграет с Вулверхэмптоном, Кристал Пэлас встретится с лидером АПЛ Ливерпулем.

 
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