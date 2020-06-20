Кристал Пэлас уверенно обыгрывает Борнмут

Очень продуктивный первый тайм провели хозяева, после перерыва оставалось удержать преимущество

В матче 30-го тура чемпионата Англии Кристал Пэлас на выезде уверенно обыграл Борнмут.

В первом тайме гости отличились дважды. Результативные удары на счету Луки Миливоевича и Джордана Айю. После перерыва Борнмуту не удалось отыграться. Как итог, победа Кристал Пэлас — 2:0.

Борнмут остается в зоне вылета АПЛ, уступая Вест Хэму Андрея Ярмоленко по дополнительным показателям. Кристал Пэлас поднялся на девятую позицию турнирной таблицы.

В следующем туре 24 июня Борнмут на выезде сыграет с Вулверхэмптоном, Кристал Пэлас встретится с лидером АПЛ Ливерпулем.