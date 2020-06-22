Виктор Леоненко о досрочном чемпионстве "Шахтера": Им нельзя расслабляться

Специалист – о завоевании "горняками" золотых медалей в УПЛ.

Эксперт программы «Великий Футбол» Виктор Леоненко прокомментировал досрочное чемпионство «Шахтера», которое было добыто в матче с Александрией (3:2).

«Каштру доказал, что не боится менять. При счете 1:2 выпустил молодого Тете, который сделал результат. Отмечу второй гол, который он забил головой. Не забывайте, что бразильские игроки атаки практически не умеют играть головой.

Смена поколений? Отмечу молодежь Шахтера, например, Трубина, которого тренер будет наигрывать в последних матчах чемпионата. Все равно расслабляться нельзя, ведь впереди еврокубки», - закончил Леоненко.