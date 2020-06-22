Зидан о матче против "Сосьедада": "Это заслуженная победа"

Главный тренер "Реала" – о матче с "Сосьедадом".

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Сосьедадом» (2:1) в 30-м туре испанской Примеры.

«Меня беспокоит, что в конце концов обсуждается только одна вещь - судейство, и кажется, что мы ничего не сделали на поле. То, что они говорят, мы не можем контролировать. Мы выиграли на поле. Это заслуженная победа. Ничего не меняется. У нас осталось восемь финалов, мы должны продолжать с хорошей динамикой», - сказал Зидан.

Напоминаем, Реал Сосьедад уступил мадридскому Реалу в матче 30-го тура чемпионата Испании. Гости победили со счетом 2:1.