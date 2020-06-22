Бавария предложила 40 миллионов евро за игрока Ман Сити

Мюнхенцы хотят заполучить хавбека «Манчестер Сити».

«Бавария» готова заплатить 40 миллионов евро за хавбека «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Как сообщает немецкая пресса, англичане пока не отреагировали на это предложение.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов отпустить Сане не менее чем за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Сане провел за «Манчестер Сити» всего два матча во всех турнирах, пропустив большую часть из-за травмы. Текущий контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что Гвардиола подтвердил, что Сане покинет «Манчестер Сити».