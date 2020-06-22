У Львова - новый главный тренер

45-летний грузинский специалист Георгий Цецадзе стал в понедельник, 22 июня, новым главным тренером футбольного клуба "Львов".
Цецадзе был представлен команде на клубной базе в Винниках, сообщает пресс-служба "Львова".
Предыдущим клубом грузинского тренера был "Сабуртало". Также в Грузии он возглавлял команды "Дила", "Локомотив" и Самтредиа". В сезоне-2016/2017 Цецадзе вместе с "Самтредиа" выиграл чемпіонат и Суперкубок Грузии.
Помимо этого, специалист работал со сборными Грузии U21, U19.
Напомним, 21 июня "Львов" объявил о прекращении сотрудничества с Егише Меликяном.