Костышин прокомментировал судейство в матче с Динамо

Руслан Костышин высказался о поединке против Динамо.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин критично высказался о судействе в матче 27-го тура УПЛ против Динамо, где главным арбитром был Сергей Бойко, а арбитром ВАР - Евгений Арановский. Киевляне одержали победу в матче с четырьмя пенальти.

"Эта шайка-лейка Арановский - Бойко и Бойко - Арановский - это просто беспредел. Посмотрите, что с Александрией, что сегодня. Работает та же связочка.

Просто хочу сказать об одном моменте, который вы все можете пересмотреть. Он красноречиво свидетельствует, что было предубеждение. Смотрите, сколько он принимает решение во время первого момента. Он хотел высосать то пенальти, когда отменил решение. Он смотрел минут пять, общался. Хотя видно, что пенальти нет, он все равно смотрит, хочет что-то найти. И тут он прибегает и находит в другом эпизоде. Не знаю. Мы смотрели эти моменты. Получается: Бойко, Арановский, ВАР. Это даже не судьи, уже и видео подключают.

Мы же Колос. Мы же не можем играть с Динамо в меньшинстве, с ВАР против нас, с Бойко, Арановским против нас. А что пацанам говорить? Понимаю, что они могут ошибаться. Но они смотрят видео, там же видно.

Футболисты Динамо с этого смеются, смотрят этот цирк. Конечно, крик души. Конечно, я буду их хаять. Как их не хаять?", - сказал Костышин в комментарии программе ПроФутбол.