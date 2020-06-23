Агуэро прооперируют в Барселоне

Нападающий Серхио Агуэро травмировался в матче с Бернли.

Во вчерашнем матче чемпионата Англии между Манчестер Сити и Бернли для "горожан" все сложилось идеально, кроме травмы Серхио Агуэро.

Аргентинский нападающий повредил мениск и теперь ему понадобится операция.

Манчестер Сити официально подтвердил эту информацию, заявив, что Агуэро отправится в Барселону к известному хирургу Рамону Кугату.

Доктор Кугат известен тем, что уже много лет работает в спортивной сфере и оперирует игроков Барселоны, а с приходом в Ман Сити Пепа Гвардиолы, и футболистов этого клуба. Среди его клиентов был и Александр Зинченко.