Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Бундеслига заработает на телеправах свыше 4 миллиардов евро
Бундеслига заработает на телеправах свыше 4 миллиардов евро
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)

Агуэро прооперируют в Барселоне

Агуэро прооперируют в Барселоне
18:06 Сегодня Телеграф isport.ua
Нападающий Серхио Агуэро травмировался в матче с Бернли.

Во вчерашнем матче чемпионата Англии между Манчестер Сити и Бернли для "горожан" все сложилось идеально, кроме травмы Серхио Агуэро.

Аргентинский нападающий повредил мениск и теперь ему понадобится операция.

Манчестер Сити официально подтвердил эту информацию, заявив, что Агуэро отправится в Барселону к известному хирургу Рамону Кугату.

Доктор Кугат известен тем, что уже много лет работает в спортивной сфере и оперирует игроков Барселоны, а с приходом в Ман Сити Пепа Гвардиолы, и футболистов этого клуба. Среди его клиентов был и Александр Зинченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Барселона, Серхио Агуэро, Рамон Кугат.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
02 АПЛ: Манчестер Сити разгромил Бернли
03 Михайличенко признал множество ошибок Динамо в матче с Колосом
04 Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
05 Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь