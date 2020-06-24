Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
"Ни Тайсон, ни Али, ни Форман": Фьюри заговорил о своей непобедимости
"Ни Тайсон, ни Али, ни Форман": Фьюри заговорил о своей непобедимости
Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом накануне боя
Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом накануне боя
Сейв Шмайхеля с пенальти - в обзоре матча Лестер - Брайтон (Видео)
Сейв Шмайхеля с пенальти - в обзоре матча Лестер - Брайтон (Видео)

Бернли попрощается с четырьмя футболистами

Бернли попрощается с четырьмя футболистами
21:43 Сегодня Телеграф football.ua
Главный тренер Бернли Шон Дайч объявил, что клуб не будет продлевать истекающие в конце июня контракты с вратарями Джо Хартом и Адамом Легздиньшем, а также хавбеками Джеффом Хендриком и Аароном Ленноном.

"Когда ты профессиональный футболист и слышишь плохие новости в ситуации, когда там могли быть хорошие – я думаю, было бы жестоко просить сыграть", — цитирует Дайча официальный сайт Бернли.

"Эти футболисты продолжат свой путь, и куда бы он не свернул – мы желаем им удачи. Я всегда желал им только хорошего и постоянно старался помочь, чем мог".

Харт и Легздиньш ни разу не сыграли за Бернли в нынешней Премьер-лиге, в то время, как на счету Леннона 16 матчей (4 в основе), а Хендрик провел 24 игры (22 с первых минут), отметившись двумя голами и двумя ассистами. Интерес к нему приписывают Милану, Роме и Селтику.

В то же время, защитник Фил Бардсли продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

Ранее Бернли проиграл Манчестер Сити с разгромным счетом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Бернли, Джо Харт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Заставил меня драться снизу вверх": Леннокс Льюис назвал Виталия Кличко сильнейшим соперником в карьере
02 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
03 Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
04 КДК УАФ разобрал работу арбитра в матче Динамо - Колос
05 Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Болонья - Ювентус (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь