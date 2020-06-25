Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Лацио

Украинский полузащитник отметился голом.

Аталанта обыграла Лацио в рамках 27-го тура итальянской Серии А.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил место в стартовом составе на этот поединок и полностью оправдал доверие наставника, став автором гола в ворота соперника. На 66-й минуте Руслан из-за пределов штрафной нанес пушечный удар.

Портал SofaScore оценил игру Малиновского в 8,3 балла. Это наивысший показатель среди всех футболистов.

По мнению WhoScored, Малиновский наиграл на оценку 8,6, что также является лучшим показателем среди всех участников матча.

Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)