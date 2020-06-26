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Когда защитники приходят на помощь вратарю: обзор матча Бернли - Уотфорд (Видео)

Когда защитники приходят на помощь вратарю: обзор матча Бернли - Уотфорд (Видео)
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф football.ua
Видео гола и обзор матча 31-го тура чемпионата Англии Бернли - Уотфорд.

Завершился поединок 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором Бернли принимал на своем поле Уотфорд.

Любители результативного футбола явно разочаровались, если смотрели этот матч. Все шло к тому, что команды по итогам двух таймов сыграют в нулевую ничью, однако на 73-й минуте Джей Родригес вывел Бернли вперед.

За оставшееся время Уотфорду не удалось вернуть равновесие в счете, поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев (1:0).

Бернли - Уотфорд 1:0

Гол: Родригес, 73 — ...

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор - Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил - Выдра, Родригес (Питерс, 81).

Уотфорд: Фостер — Кико, Кабаселе (Кэткарт, 46), Доусон, Масина - Капу, Хьюз (Чалоба, 83), Клеверли (Дукуре, 46) - Сарр, Дини (Грей, 85), Уэлбек

Предупреждение: Макнил — ...

Ранее Челси переиграл Манчестер Сити, обеспечив досрочное чемпионство в АПЛ для Ливерпуля.

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ФК Уотфорд, ФК Бернли.

Автор:

Телеграф
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