Герой полуфинала Кубка Украины Исенко заинтересовал Бенфику

Вратарь Ворсклы Павел Исенко попал в сферу интересов Бенфики. Об этом сообщает издание Record.

Португальский клуб следит за выступлениями юного вратаря и может обратиться к руководству полтавчан с предложением.

Исенко привлек внимание "орлов" в полуфинальном матче Кубка Украины с Мариуполем, в котором он вышел на замену в экстратайме и вывел свою команду в финал.

Интерес к 16-летнему стражу ворот также проявляют португальские Спортинг и Брага.

Напомним, в полуфинале Кубка Украины Павел Исенко вышел на замену перед серией пенальти и отразил три удара c 11-и метров. Таким образом, Ворскла пробилась в финал, где сыграет с Динамо.