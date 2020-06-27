УПЛ: Шахтер и Заря так и не забили ни единого гола

У "Зари" неплохие моменты имели Леднев и Кабаев, но и они также не смогли отличиться.
В таблице "Заря" уступает "Динамо" два очка. Киевляне сыграют днем позже против "Десны".
Чемпионат Украины. 28-й тур:
"Шахтер" – "Заря" 0:0
"Шахтер": Пятов, Сиприано, Матвиенко, Кривцов, Тете (Марлос, 59), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Алан Патрик, Фернандо Педро (Мораес, 63), Маркос Антонио, Болбат (Додо, 70).
"Заря": Василь, Цыганик (Иванисеня, 65), Тымчик, Абу-Ханна, Кочергин, Юрченко, Громов, Леднев (Лунев, 74), Кабаев, Хомченовский, Михайличенко.
Предупреждения: Тете