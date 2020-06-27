УПЛ: Шахтер и Заря так и не забили ни единого гола

"Шахтер" в матче 28-го тура УПЛ в Киеве сыграл вничью с "Зарей". Командам так и не удалось забить друг другу за 90 минут. "Горняки" имели несколько острых моментов, но удары Коноплянки и Алана Патрика в цель так и не попали.

У "Зари" неплохие моменты имели Леднев и Кабаев, но и они также не смогли отличиться.

В таблице "Заря" уступает "Динамо" два очка. Киевляне сыграют днем позже против "Десны".

Чемпионат Украины. 28-й тур:

"Шахтер" – "Заря" 0:0

"Шахтер": Пятов, Сиприано, Матвиенко, Кривцов, Тете (Марлос, 59), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Алан Патрик, Фернандо Педро (Мораес, 63), Маркос Антонио, Болбат (Додо, 70).

"Заря": Василь, Цыганик (Иванисеня, 65), Тымчик, Абу-Ханна, Кочергин, Юрченко, Громов, Леднев (Лунев, 74), Кабаев, Хомченовский, Михайличенко.

Предупреждения: Тете