"Бавария" не будет покупать Хакими

"Бавария" сама отказалась от идеи приобретения марокканца Ашрафа Хакими.

Защитник «Реала» Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», вероятно, перейдет в «Интер».

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, «Бавария», также интересовавшаяся игроком, сама отказалась от идеи приобретения марокканца.

Причиной тому стали результаты тактического анализа игры Хакими: в мюнхенском клубе пришли к выводу, что при схеме 4-3-3, используемой в команде, у Ашрафа возникают проблемы с защитой. Ему больше подходит схема 3-4-3, играть по которой «Бавария» не планировала.

Ранее сообщалось, что Хакими подпишет 5-летний контракт с «Интером» на 5 млн евро в год.