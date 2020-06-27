Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей (Видео)
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей (Видео)
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Тренер Джоковича заразился коронавирусом

"Бавария" не будет покупать Хакими

"Бавария" не будет покупать Хакими
23:58 Сб, 27 Июнь 2020 Телеграф ua.tribuna.com
"Бавария" сама отказалась от идеи приобретения марокканца Ашрафа Хакими.

Защитник «Реала» Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», вероятно, перейдет в «Интер».

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, «Бавария», также интересовавшаяся игроком, сама отказалась от идеи приобретения марокканца.

Причиной тому стали результаты тактического анализа игры Хакими: в мюнхенском клубе пришли к выводу, что при схеме 4-3-3, используемой в команде, у Ашрафа возникают проблемы с защитой. Ему больше подходит схема 3-4-3, играть по которой «Бавария» не планировала.

Ранее сообщалось, что Хакими подпишет 5-летний контракт с «Интером» на 5 млн евро в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бавария, Новости футбола, Ашраф Хакими.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Колос одержал победу над Александрией (Видео)
02 УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей (Видео)
03 УПЛ: Шахтер и Заря так и не забили ни единого гола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь