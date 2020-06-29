Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины

Александр Рябоконь - лучший тренер 28 тура футбольного чемпионата УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего футбольного наставника по итогам матчей 28-го тура чемпионата страны среди клубов Премьер-лиги.

Награда досталась Александру Рябоконю, под руководством которого черниговская "Десна" вырвала победу у киевского "Динамо" (3:2), сообщает официальный сайт организации.

"Умение переломить ход встречи свидетельствует о характере и классе "Десны", а также подчеркивает умение тренерского штаба вносить своевременные изменения и управляемость команды", - отмечается в сообщении.

56-летний Рябоконь набрал 4,6 балла из 5-ти возможных.