Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего футбольного наставника по итогам матчей 28-го тура чемпионата страны среди клубов Премьер-лиги.
Награда досталась Александру Рябоконю, под руководством которого черниговская "Десна" вырвала победу у киевского "Динамо" (3:2), сообщает официальный сайт организации.
"Умение переломить ход встречи свидетельствует о характере и классе "Десны", а также подчеркивает умение тренерского штаба вносить своевременные изменения и управляемость команды", - отмечается в сообщении.
56-летний Рябоконь набрал 4,6 балла из 5-ти возможных.