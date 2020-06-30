Легендарный игрок Ман Юнайтед может возглавить сборную Азербайджана

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин получил предложение возглавить национальную сборную Азербайджана. Об этом сообщает издание The Sun.
По информации источника, Федерация футбола Азербайджана сделала Кину щедрое предложение и дала специалисту двое суток на размышления. О других кандидатах на эту должность пока не сообщается.
Отмечается, что Кин, который в последнее время выступал в роли эксперта на телевидении, готов вернуться к тренерской деятельности.
Напомним, что 48-летний ирландец выступал за МЮ с 1993 по 2005 год. В качестве тренера Кин возглавлял Сандерленд (2006 - 2008) и Ипсвич Таун (2009-2011). Также специалист занимал пост ассистента главного тренера в сборной Ирландии.
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