Наставник Карпат Санжар: Команда шокирована

Карпаты не отправились на матч с Мариуполем.

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал ситуацию с возможным снятием львовского клуба с розыгрыша чемпионата Украины из-за проблем с финансами.

«Команда шокирована. Мы продолжаем работать и тренироваться. Больше информации у меня нет — готовимся и ждем дальнейших указаний», — заявил Санжар в эфире Футбол News.

Вчера Карпаты подтвердили вероятность снятия команды с розыгрыша чемпионата Украины из-за проблем с финансами. Долг львовян составляет 5 миллионов долларов, из-за него львовскому клубу отказали в выдаче лицензии на следующий сезон чемпионата Украины.

В мае Олег Смалийчук выкупил 50% доли Карпат у почетного президента зелено-белых Петра Дыминского. На тот момент было известно о финансовых проблемах клуба, в том числе и о длительных задержках зарплаты.

Перенесенный матч 24-го тура Favbet Лиги Карпаты — Мариуполь запланирован на 1 июля в Мариуполе. Приазовцы были готовы поддержать львовский клуб и взять все затраты на проведения поединка на себя.